Ariadne tunnistab probleemi: piinlik, aga ema ikka ütleb, et räägi eesti keeles

«Kuidagi need ingliskeelsed sõnad tulevad tihtipeale välja. Ma olen nii palju olnud olukorras, kus ma üritan kasvõi emale midagi seletada. Nii piinlik on öelda, aga minu ema on alati see, kes alati ütleb, et räägi ikka eesti keeles. Ta ütleb ka Marttile, et ta peaks eesti keele kursustele minema,» rääkis Ariadne.

«Martti, kellega ma koos olen, kasutab ka kogu aeg ingliskeelset slängi. Tal on ka ikka rohkem content kui sisu,» lisas Ariadne, et probleemiga on kimpus ka tema elukaaslane Martti Hallik.