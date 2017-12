Selena Gomezi ema sai kreepsu ja viidi haiglasse, kui ta sai teada tütre taasühinemisest Justin Bieberiga

Võimudele lähedased allikad rääkisid TMZ-le, et politsei külastas lähedaste palvel eelmisel nädalal Los Angelese hotelli, et kontrollida Selena ema Mandy Teefey heaolu. Naine viidi vabal tahtel lähedalasuvasse haiglasse tervisekontrolli.

Intsidendiga tuttavad allikad rääkisid kõmuväljaandele, et Mandy ja Selena läksid tülli, kui rääkisid lauljatari suhtest Justin Bieberiga. Kui Selena avalikustas, et ta käib koos Justiniga paariteraapias, sai Mandy närvivapustuse, kuna ta mõistis, et noorte suhe saab olema pikaaegsem, kui ta lootis.

Selena perekond pole siiani Justinit heaks kiitnud. Mandy sai samal päeval haiglast välja ja ta otsustas Selena rahule jätta, et ta saaks ise selgusele jõuda, mida ta elult tahab.