Kanadalane kirjeldab humoorikas blogis, miks ta Eestisse ära armus: nad on kaunilt imelikud ja imelikult kaunid

Tegemist on Aafrikas sündinud bangladeshi-kanadalasega, kes on enda sõnul tumedanahaline, kannab ägedat habet ja tema keskmine nimi on Ahmed.

«Mingil moel leidsin end väikeses ja külmas Kirde-Euroopa riigis nimega Eesti. Ja ma armusin,» tunnistab Naeem Taldar.

Esimene põhjus, miks Eestit armastada, on see, et eestlased on kaunilt veidrad ja veidralt kaunid. Eestlased on pagana uhked kodumaa looduse üle, nad oskavad enda üle nalja heita ja Eestist on pärit kõige rohkem modelle maailmas.

Eestimaa sügis / Annika Erg

Teiseks põhjuseks, mis Eestit armastada, peab kanadalane ettevõtlikkust, ning kolmandaks siinset armutut kliimat. «Eesti talves ellujäämine nõuab iseloomu,» nendib Naeem.

Neljandaks põhjuseks peab Naeem seda, et eestlased on lihtsalt head inimesed. «Kõigi inimeste seast, keda olen Maal kohanud, on eestlased need, kes elavad täiel rinnal. Nad naudivad loodust, maailmas reisimist, suviseid õhtuid perekonnaga. Nad on tagasihoidlikud hoolimata sellest, et nad on kõige huvitavamad inimesed, keda oled eales kohanud. Iga baar ja kohvik näitab originaalsust, mida ma pole kusagil muljal näinud. Nad on progressiivsed ja äärmiselt haritud (eestlased on lugemisoskuselt maailmas teisel kohal),» kirjeldab Naeem.

Lisaks tegelevad eestlased mitmete kummaliste asjadega. Loe lõbusat blogipostitust siit.