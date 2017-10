Taavi Rõivase väidetav ohver võtab taas sõna: kõige suurem eneseületus oli haigettegijale uuesti silma vaadata

Ohver võtab taas sõna Laupäevalehes, kus tunnistab, et kõige raskem oli haigettegijale uuesti silma vaadata.

Läinud neljapäeval ilmusid meediasse süüdistused selle kohta, et Taavi Rõivas käitus hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse ebasobivalt. «Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud,» kommenteeris Rõivas samal päeval. Riigikogu asespiiker möönis, et kuigi erinevate poolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti.

Elu24 vestles naistega, kes viibisid Taavi Rõivasega samal skandaalsel Malaisia ühispeol ning kes leiavad, et ajakirjanduses on sellest peost jäänud vale mulje. Nad kinnitavad, et ükski teine naine, peale salapärase Rõivase ohvri, ei tundnud end seal kuidagi ahistatuna.