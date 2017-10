Küsimusele, mis vanuseklassis on kõige parem pidutseja, on vastuseid vast palju. Küll aga tõestas klubi Teater möödunud laupäeval, et 25+ pealinlaseid on palju ja nemad juba oskavad kvaliteetsest peost kõik võtta! Klubi Teatri täitsid sel ööl vähemalt 25 aastased peohimulised ning säraküünalde ja siresäärsete tantsudiivade saatel saadeti öö üheskoos hommikusse! Vaata pöörast peogaleriid siin!