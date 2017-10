Video: Trump on veendunud, et tal on Renoir’ kuulus maal ja instituudil on võltsing

Chicagost pärit O’Brien sõnas Trumpile, et tema andmetel on originaalmaal Chicago Kunstiinstituudi kogus, kuid Trump jäi oma seisukohale kindlaks.

Pierre Auguste Renoir' maal "Kaks õde" (1881) Chicago Kunstiinstituudi maalide seas / TNS/Chicago Tribune/TNS/Sipa USA/Scanpix

«Minu maal on originaal, kunstiinstituudil on võltsing,» teatas Trump.

Donald Trump/ KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Prantsuse impressionisti maali oli näha ka siis, kui kanal CBS intrevjueeris Trumpi pärast presidendivalimiste võitu.

O’ Brien sõnul on Trump patoloogiline valetaja, kes usub oma valesid.

Tim O'Brien / wikipedia.org

«Trump usub oma valesid, tema arvates on tal õigus. Ta räägib samasid lugusid aina uuesti, kuid need muutuvad pidevalt. Ta ei usu tõde kas siis, kui faktid talle näkku kargavad,» sõnas O’Brien.

Chicago kunstimuuseumi teatel on neil Reinor’ maal «Kaks õde» aastast 1933 ja selle annetas jõuka kunstikollektsionääri Paul Durand-Rueli pere. Nende teatel ostis Durand-Ruel selle maali 1881. aastal otse Renoir’ käest.

Paul Durand-Ruel / Kuvatõmmis/Youtube

Pierre-Auguste Renoir / wikipedia.org

O’Brieni ja Trumpi suhe on olnud tormine. Trump kaebas O’Brieni aastaid tagasi solvamise eest kohtusse, kuna kirjanik väitis oma raamatus «Trump Nation: The Art of Being the Doinald», et Trump ei ole miljardär, ta vara suurus on umbes 150 miljonit dollarit.

Trump tahtis siis kohtu kaudu saada oma au riivamise ja valetamise eest viis miljonit dollarit, kuid kohus keeldus selle käsitlemisest.

«Kaks õde» (prantsuse keeles Les Deux Sœurs), tuntud ka kui «Terrassil» (Sur la terrasse), on prantsuse kunstniku Pierre-Auguste Renoiri õlimaal lõuendil.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) portree / Personalities/Scanpix

Pierre-Auguste Renoir 1881. aasta teos «Kaks õde» / wikipedia.org

Renoir pealkirjastas teose «Kaks õde», esimene omanik Paul Durand-Ruel pani teosele nimeks «Terrassil».

1881. aastal valminud maal on alates 1933. aastast Chicago Kunstiinstituudi kogus.