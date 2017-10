Video: vaata, milline luksus ootas seksilõksu püütud Eesti tüdrukuid USAs

Muster oli paljude tüdrukute puhul sama - Tallinna vanalinna restoranis toimunud kohtumisel tehti pakkumine USAsse missivõistlusele minna. Laura, I.J. Zand ja Oliver Moosus rääkisid sellest kui toredast reisist, kus saab lõbutseda ja pidutseda.

Floridasse Naples Resorti kohale jõudes ootas neidusid ees aga hoopis miski muu kui lõbus poodlemine, palmid ja missivõistlus, vahendas «Seitsmesed uudised».

«Hakkasin kohale jõudes juba aimu saama, kui ma nägin teisi tüdrukuid. Siis hakkasin vaikselt aimu saama, et kõik on ikka väga-väga kahtlane. Teised tüdrukud olid ka ju eestlased, siis rääkisin nendega. Sain nendelt väga otsest informatsiooni, mis nad on pidanud seal tegema,» kirjeldas ohver.

Naples Bay Resort on kuurort ranna ääres, kus külastajaid hellitatakse luksuslike teenustega.