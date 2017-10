Laura Kõrgemäe sõbranna: kohtumine ärimees Zandiga oli ebameeldiv

Üle pika aja said naised paar aastat tagasi taas kokku. «Ühel päeval me saime kokku ja rääkisime. Mina siiralt rääkisin oma elust ja tema rääkis enda asju. Ta ütles, et tead, mul on üks inimene, kes saaks sind aidata,» lausus ta.

Mari (nimi muudetud – toim) tõdes, et tema oma elukogemus on näidanud, et ükski asi ei tule kergelt kätte, mistõttu suhtus ta juttu skeptiliselt. Kõrgemäe tegi ettepaneku, et Mari võiks sõbraga kohtuda. Mari oli ettepanekuga kolmekesi kokku saada nõus.

Kohtuti ühes vanalinna peenes restoranis. Laua taga istus veidi üle 60 aasta vana härrasmees. «Ta rääkis inglise keeles, aga väidetavalt oli ta Šveitsis ja Rootsis ja igal pool tegev. Tema tegi muidugi kõik välja, tegi väga kahemõttelisi kommentaare Laura enda kohta, tema välimuse kohta – minu meelest ebameeldivad kommentaarid,» jutustas ta.

Kohtumisel kõneldi sellestki, et Zand olevat ühe Kõrgemäe tuttava neiu rinnaoperatsiooni kinni maksnud. «Küsimus oli, et kuidas ta oma uute rindadega rahul on, et ma ju ostsin need. Selline jutt oli! Ma mõtlesin, et misasja,» ütles Mari.

Kui nad Lauraga tualetti läksid, hakkas viimane küsima, et mis tema elus praegu toimub ja kas ta saab teda kuidagi aidata. «See oli minu meelest väga ühemõtteline ja see jooksis nagu ühte kohta,» selgitas Mari.

Zandil oli ka autojuht, kes sõidutas Mari koju. Zand pakkus, et nad võiks Mariga järgmine päev tema juures kokku saada ja ta autojuht võib järele tulla. Mari sellega nõus ei olnud.

Ta puutub praegugi tööalaselt kokku tüdrukutega, kes Kõrgemäele kuuluvas Invidia promo- ja modelliagentuuris töötanud on. Alles paar nädalat tagasi sattus ta rääkima tüdrukuga, kes agentuurist lahkus. «Ma ütlesin, et tead mul oli selline lugu, et ma käisin söömas restoranis. Siis ta korraks oli kuss ja ütles, et tead mul oli täpselt sama lugu.»

Ka tolle neiugakohtus Zand samas restoranis ning pakkumine oli minna missivõistlustele Ameerikasse. Mees pidavat missivalimistega seotud olema. Pakkumine tundus kahtlane, kuna tegu polnud mingi kindla agentuuriga.

Invidia agentuuri tüdrukud on Mari sõnul ka seetõttu pahased olnud, et neile pole palkasid korralikult makstud. «Jutt oli selline, et saad siin ennast promoda ja ennast näidata, et sul on selline võimalus,» rääkis ta.

Pärast õhtusööki vanalinna restoranis pole Mari enam Kõrgemäega suhelnud. «Ma sügavalt pettusin temas, sest sellise käiguga ta justkui andis minule mõista, mida ta minust arvab. Ma ei tea, mis tal juhtus, kas kuulsus lõi pähe või midagi läks halvasti…» lausus ta Kõrgemäe kohta.

MJ-Models modelliagentuuri omanik Margit Jõgger tõdes, et see oli tema jaoks üllatus, et Laura Kõrgemäe sellise asjaga tegeleb. «Aga loomulikult on neid emaile tulnud ikka ja jälle, kus minult küsitakse tütarlapsi, et on tore teenistus ja ei ole tegemist ebasündsate asjadega,» nentis Jõgger, kes ütles, et vastab kirjadele, et tema selliste asjadega ei tegele.

Politsei- ja piirivalveameti kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ütles, et politsei kontrollib nendeni jõudnud infot ja vihjeid Kõrgemäe väidetava kupeldamise kohta. «Palume politsei poole pöörduda kõigil, kellel on meedias läbi käinud juhtumite kohta lisainfot või sarnaste juhtumite kohta pilte, videoid või mis tahes teavet,» ütles ta. Infot saab saata aadressile ardo.ranne@politsei.ee