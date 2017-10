Fotod: sale ja rõõmsameelne Kim Kardashian käis jõulupuud šoppamas

Rabavalt kaunid õed võtsid endale tähtsa ülesande - leida võimalikult suur ja uhke jõulupuu.

36-aastane Kim oli puud valides heatujuline ja nägi tavapärasest veelgi saledam välja.

Õdede ostureis filmiti üles ja seda saab näha sarjas «Keeping Up With The Kardashians».

