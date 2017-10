Pildid ja video: Louvre ei soovinud «loomaseksiskulptuuri», kuid Pompidou keskuse näitab seda

The Locali teatel on tegemist skulptuuriga, mis näitab inimest neljajalgse loomaga seksimas.

Hollandi kunstniku Joep van Lieshouti skulptuur «Domestikator» / Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Louvre teatas alguses, et paneb inimest ja looma seksipositsioonis kujutava skulptuuri Tuileries’ aeda, kuid siis loobus sellest plaanist.

«Domestikator» skulptuuri tegi hollandlasest kunstnik Joep Van Lieshout. Tegemist on punast värvi kastikujuliste tegelastega, kes on väidetavalt seksiasendis.

Louvre’i muuseumi direktor Jean-Luc Martinez saatis nüüdsikunsti näituse korraldajatele kirja, et Hollandi kunstniku töö on liiga brutaalne, et Louvre seda näidata saaks.

«Me ei saa seda skulptuuri Tuileries’ aeda panna, kuna see vastuoluline kunstiteose võib tuua kaasa kriitikat ja olla solvav,» teatas Louvre’i juht.

Martinezi otsus vihastas nüüdiskunsti näituse korraldajaid, kuid siis ulatas neile abikäe Louvre’ile üsna lähedal asuv Pompidou keskus, mis oli nõus «Domestikatorit» näitama.

Pompidou keskuse juht Bernard Blistene teatas, et tema selles skulptuuris küll midagi pornograafilist ja zoofiiliale viitavat ei näe.

«Moraalitu? Pornograafiline? Tänapäeval on seksi, pornograafiat ja kõike sellega kaasnevat igal sammul, kuid millegipärast peetakse seda skulptuuri pornograafiliseks. Kindlasti ta ei ole seda, tegemist on ikkagi nüüdiskunsti teosega, mis on omal viisil humoorikas ja isegi vaimne,» teatas Blistene.

Kunstnik Van Lieshout on mitmel korral kinnitanud, et 12 meetri kõrgune skulptuur ei ole keelatud seksuaalakti eksponeerimine, vaid viitab sellele, et varasematel sajanditel oli inimeste, loomade ja maa side tugevam ning loomade kodustamisele inimeste poolt.

Parntsusmaal on viimastel aastatel olnud mitmeid skandaale seoses seksi kujutamisega kunstis ja teoste eemaldamist näitustelt.