Suurte elumuutuste keerises: perekond Rõivas kolisid äärelinna

Veel suve alguses oli Rõivastel müügis Tallinna kesklinnas, Kassisaba asumis asuv kodu.

Wismari tänaval asuv tsaariaegne majaosa on nüüd õnnelikud uued omanikud leidnud ning ka Rõivased on vahepeal oma elupaika muutnud.

Värske Eesti Ekspressi andmete kohaselt on pere end lõpuks sisse seadnud Nõmmel Mängu tänaval asuvas Taavi lapsepõlvekodus, mille pärast mees oma sugulastega pikka aega mööda kohut käis.