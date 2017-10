Video: produtsent Harvey Weinsteini venda Bob Weinsteini süüdistatakse samuti seksuaalses ahistamises

The Telegraphi teatel on nüüd sattunud skandaali ka 65-aastase Harvey Weinsteini vend, 62-aastane Bob Weinstein, keda seriaali «The Mist» endine produtsent Amanda Segel süüdistab samuti seksuaalses ahistamises.

Harvey Weinstein (vasakul) ja ta vend Bob Weinstein / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Segeli teatel sai ahistamine alguse 2016. aasta suvel, kui ta koos Bob Weinsteiniga restoranis õhtusöögil käis.

Naise sõnul uuris Bob Weinstein temalt, et kui vana ta on ja kas ta on vallaline. Weinstein oli naljatades öelnud, et ta ei taha kohtingule minna kellegagi, kes on ta tütrest noorem, sest see oleks siis alaealise ärakasutamine.

Hiljem kutsus Bob Weinstein Amanda Segeli enda kodusele peole, kuid ilmnes, et näitlejanna oli mehe suures majas vaid koos temaga.

«Ta jätkas minu kutsumist lõuna- ja õhtusöökidele, lisades et tema on boss ja kui ma ei allu, siis võib ta mu vallandada,» meenutas naine.

Segel läks veel Weinsteiniga restorani sööma, kuid kutsus kaasa stsenarist Christian Torpe’i ning Weinsteini näost ja käitumisest oli näha, et see ei meeldinud talle.

Naisprodutsendi sõnul jätkas Bob Weinstein 2016. aastal tema ahistamist veel kolm kuud, kuid siis võttis ta advokaat Weinsteinide filmikompaniiga ühendust ja teatas, et Segel lahkub seriaali meeskonnast, kui Bob Weinstein ahistamist jätkab.

«Lootsin, et mu advokaadi teadaanne ja minu käitumine jahutavad Bob Weinsteini,» lisas Segel.

Segeli advokaadi teatel eitab Bob Weinstein Amanda Segeli ahistamist ja filmimehel on kahju, et teda ahistamises süüdistatakse.

The Weinstein Company vallandas pärast seksiskandaali puhkemist Harvey Weinsteini, kes suundus ravile Arizonas asuvasse kliinikusse, kus ravitakse sõltlasi, kas seksisõltlasi.

Harvey Weinstein / Rush-Crossley/PLANET PHOTOS/Rush-Crossley/PLANET PHOTOS/Scanpix

Harvey Weinstein on seni eitanud, et ta naisi vägistas ja ära kasutas, tema sõnul olid naised nõus temaga seksima ja koos olema omast vabast tahtest.

Vennad Weinsteinid asutasid oma filmikompanii 2005. aastal.