Vene internetitroll õppis USA poliitikamaastikku seriaalist «Kaardimaja»

The Telegraphi andmetel on tegemist varjunime Maksim kandva trolliga, kes osales 2016. aastal USA presidendivalimiste kampaania mõjutamisel.

Maksimi teatel oli USA kuulus seriaal «Kaardimaja» osa nende õppematerjalist, mis puudutas ameeriklastest poliitikuid, Valget Maja ja USA suurimaid probleeme.

Kaader seriaalist «Kaardimaja». Pildil keskel Frank Underwood (Kevin Spacey) / David Giesbrecht/AP/Scanpix

«Pidime viima end kurssi USA sise- ja välispoliitikaga, kuid ka probleemidega. Maksud, homoseksuaale puudutavad seadused, seksuaalvähemused, relvad ja tulistamised, pidime nende kohta kõike teadma,» nentis venelane.

Maailma suurima multimeedia keskkonna Netflix seriaal «Kaardimaja» käsitleb USA poliitika ajakohaseid küsimusi läbi väljamõeldud olukordade.

Sarja peategelane on poliitik Frank Underwood (Kevin Spacey), kes tahab poliitikas tippu jõuda ja ta saab presidendiks. Ta läheb üle laipade, kasutades korruptsiooni, väljapressimist, valetamist ja teisi ebaseaduslikke viise oma eesmärkide saavutamiseks.

Kaader seriaalist «Kaardimaja». Pildil Frank Underwood (Kevin Spacey) / Kuvatõmmis/Youtube

Sarjas näidatakse ka Frank Underwoodi ja tema naise, Claire Underwoodi (Robin Wright) suhet, mis põhineb kainel arvestusel.

Robin Wright ja Kevin Spacey / STEPHEN CHERNIN/REUTERS/Scanpix

Maksimi teatel oli 2016. aastal vene internetitrollide üheks eesmärgiks levitada USA meedia ja sotsiaalmeediakeskkondades demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni vastast propagandat.

Hillary Clinton / Patrick Semansky/AP/Scanpix

Nad üritasid seda teha ka selliste tuntud ja mainekate väljaannete nagu New York Times ja Washington Post internetiväljaannete kaudu.

«Meie eesmärgiks oli ameeriklased panna USA valitsuses kahtlema ja poliitikute vastu protestima, tekitada üleriigiline kaos ja külvata rahulolematust, mis kõik kokku oleks kahandanud president Barack Obama ja demokraatide poolehoidjate arvu,» selgitas Maksim.

Maksimi üheks lööklauseks oli: «Kas te, meie ameeriklastest vennad ei ole juba Clintonitest tüdinenud?»

Clintonid on USA poliitikmaastikul olnud aastaid ja on seni mõjukad. Bill Clinton oli USA 42. president aatsatel 1993 – 2001. Hillary Clinton oli 2009 – 2013 USA välisminister ning 2016. aastal demokraatide presidendikandidaat.

Maksimi väite kohaselt hinnati nende tööd selle põhjal, et kui palju meeldimisi oli. Kui nad aga mainisid kirjutistest Venemaa presidenti Vladimir Putinit, siis neid karistati.

Venelasest internetitrolli sõnul olid USA vastu suunatud rünnakute kaks põhiteemat homoseksuaalsus ja relvad.

«Kui jutuks tulid homoseksuaalsus ja sellega seounduv, siis pidime lisama usu. Ameeriklased on väga usklikud ja vaatavad elu läbi religiooniprisma, see kehtib ka nende kohta, kes on internetis agarad kommenteerijad. Kirjutasin, et homosuhted on patt ja sellest üsna suure osa ameeriklaste mõjutamiseks piisas,» teatas Maksim.

Internetitrollid on internetis anonüümselt tegutsevad füüsilised isikud, kes teevad poliitilistel või majandusliku kasu saamise eesmärkidel interneti kogukondades, arutelufoorumides, jututubades või blogides kuritahtlikke šokeerivaid avaldusi, õhutavad tülisid ja vihkamist, kruvivad üles pingeid, propageerivad rassismi ja šovinismi.

Internetitrollid tegutsevad anonüümselt, on immuunsed kriitikale ja loogikale, neil puudub kaastunne ja nad on manipuleerivad, neil puudub sotsiaalne vastutus ja viisakus.

Internetitrollide eesmärgiks on saavutada võimalikult suur auditoorium, üritades teisi sama keskkonna kasutajaid üksteise vastu pöörata.

Venemaa suurim «trollikeskus» asub Peterburis, kus töötab umbes 200 inimest. Trollide ülesanne on «segada vett» nii, et see oleks Venemaale kasulik.

«Kaardimaja» (House of Cards) on 2013. aastal alguse saanud USA draamasari, mis põhineb Michael Dobbsi romaanil. See linastub voogedastusteenuses Netflix.

Sisu: Lõuna-Carolinast pärit demokraat Francis Joseph «Frank» Underwood (Kevin Spacey) jääb ilma välisministri kohast ja sepitseb võimupositsioonile pääsemiseks kavalat plaani. Teda aitab abikaasa Claire (Robin Wright), kes tegeleb heategevusega, tehes seda üksnes võimu saamiseks. Mõlemad abikaasad on iseloomult kalgid, halastamatud ega kohku võimu nimel millestki tagasi.