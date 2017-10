Mõrvari esikaanele pannud Prantsuse muusikaajakiri sai kriitika osaliseks

Prantsuse kohus mõistis Cantat’ näitlejanna Marie Trintignant' mõrvas süüdi 2003. aastal ja määras lauljale kaheksa aasta pikkuse vangistuse, edastab The Guardian.

Bertrand Cantat 2003. aastal kohtus / HADJ/SIPA/HADJ/SIPA/Scanpix

Kohtus ilmnes, et mees peksis naist kümneid kordi vastu pead ja ootas mitu tundi enne, kui kiirabi kutsus. 41-aastane Trintignant suri 1. augustil 2003 haiglas.

Marie Trintignant / DENARNAUD/SIPA/DENARNAUD/SIPA/Scanpix

Trintignant' peksmine leidis aset Leedus Vilniuses, kus Bertrand Cantat koos oma rokkbändiga Noir Desir kontserdi andis. Marie Trintignant oli kaasas, kuid paar läks hotellis riidu ja mees lõi naist.

Cantat pääses kohtu otsusega 2007. aastal trellide tagant ja sai tingimisi karistuse koos katseajaga.

Bertrand Cantat / FRED TANNEAU/AFP/Scanpix

Muusikaväljaanne pani Cantat esikaanele, kuna muusikul on valminud uus album, millel on ka palasid, mis on pühendatud surnud Trintignant' ile.

Prantslased kommenteerivad ja kritiseerivad sotsiaalmeedias ajakirja otsust panna mõrvar esikaanele, kuna nende silmis jääb see muusik alati tapjaks.

Bertrand Cantat / SEBASTIEN BOZON/AFP/Scanpix

Prantsuskeelne Elle avaldas vastukaaluks esikaanel pildi tapetud Marie Trintignanist tekstiga «Au nom de Marie» (Marie nimel).

Marie Trintignant / Kuvatõmmis/Youtube

«Marie Trintignant suri, kuna Bertrand Cantat tagus teda pähe. Nüüdseks on Marie’st saanud sümbol, olles maailma kõikide vägivalla all kannatavate ja vägivalla tõttu surnud naiste sümbol. Ta on sel aastal kõikide nende 123 oma mehe poolt tapetud prantsuse naise sümbol,» teatas Elle’i juhtkiri.

Les Inrockuptibles toimetus reageeris kriitikale ja teatas, et nad saavad aru, milliseid tundeid ja mõtteid tekitas mõrvari esikaanele panemine.

«Cantat foto esikaanele panemine oli küsitav. Vabandame nende ees, keda see solvas ja kellele haiget tegi,» teatas väljaanne.

Väljaande esindajad lisasid, et nad käsitlesid vägivallateemat, kuna see on päevakorral seoses ameeriklasest produtsendi Harvey Weinsteini ahistamisskandaaliga ning Cantat on hea näide.

21. jaanuaril 1962 sündinud Marie Trintignant oli filminäitleja Jean-Louis Trintignant' ja filmilavastaja Nadine Trintignant' tütar.

Ta on maetud Pariisi Père-Lachaise'i kalmistule.