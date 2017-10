Kylie Jenner on tundmatuseni muutunud ja fännid usuvad, et üks kindel detail kinnitab rasedust

20-aastane Kylie avaldas nüüd Snapchatis video, mis paljastas mitu üllatavat asja. Kylie nägu paistab olevat täielikult muutunud (kuhu kadusid huuled?) ning tema büst on saavutanud märkimisväärsed mõõtmed.

Fännide arvates on just see viimane detail kinnituseks, et Kylie on rase. Lisaks annab vihje seegi, et Kylie ei näidanud nüüdseks kustutatud videos oma kõhtu.

Kylie Jenner / Snapchat

Kylie Jenner / Snapchat

Kylie Jenner / Snapchat