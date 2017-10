Naine pani lapsed ahju, küpsetas nad elusalt ja saatis isale video

Lamora Williams põletas süüdistuste kohaselt eelmisel nädalal oma Atlanta kodu ahjus surnuks kaheaastase Ke'Younte Penni ja üheaastase Ja'Karter Williamsi, vahendab The Independent.

Poiste isa Jameel Penn kirjeldas, kuidas naine võttis temaga ühendust videokõne vahendusel ja ütles, et midagi on valesti.

Jameel rääkis kohalikule telekanalile WSB: «See oli nagu päriselu õudusfilm. Oli 13 ja reede. Kui oma last nägin... See, kuidas ma oma last nägin, mõistsin, mis toimub. Helistasin otsekohe politseisse.»

Politseinikud leidsid sündmuskohale saabudes laste laibad.

Lamora väitis neile, et ta jättis poisid oma sugulasega, keda aga läheduses näha polnud. See tekitas politseinikes kahtlused, et naine oli ise poisid tapnud.

Kohaliku ajalehe sõnul ütleb vahistamisorder, et 24-aastane üksikema tappis väikelapsed, «pannes nad ahju ja lülitades ahju sisse».

Täielikult murtud Jameel sõnas laste mälestusteenistusel: «Mul ei ole enam hinge. Ja'karter, Keyante - mu maailm, mu elu.»

Politsei leitis Lamora korterist elusana tema kolmeaastase poja. Naise vanim järeltulija, kuueaastane tütar, viibis kuriteo ajal teise perekonnaga.

Pere ja sõbrad ütlesid Atlanta ajalehele, et Lamora kannatas diagnoosimata psüühikahäire all. Laste ametliku surma põhjuse selgitab lahkamine.