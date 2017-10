Marilyn Kerro paljastas, mis on naise kõige suurem relv

«Number üks, mis naise puhul toimib, on enesekindlus. Ei ole vahet, mis suuruses sa oled, S, M, XL - enesekindlust on vaja igas olukorras,» ütles Kerro «Seitsmestele».

Kerro esitles Tallinna moenädalal koos Bon Bon Lingerie'ga valminud pesukollektsiooni ja ta kasutas moeetenduses igas suuruses modelle.

«Minu eesmärk on ikkagi tervislik eluviis ja minu eesmärk oli, et ei oleks tavatüüpi modellid. Ma olen ise selles äris olnud, ma tean, kui karm see on. Tahtsin tuua esile loomulikku ilu, et tüdrukud hakkaksid hindama iseenda keha. Kõik kehad on ilusad. S on ilus suurus, M on ilus suurus, L on ilus suurus. Igas suuruses pead end hästi tundma. See on ka mu sõnum noortele tüdrukutele - tunne ennast oma kehas hästi,» sõnas Kerro.