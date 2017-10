Põletav galerii: hiigelpommidega Katie Price paljastas oskuse tuld pursata

39-aastane büstikas kaunitar demonstreeris teisipäeval romaani «Playing With Fire» esitlusel, et tulesülgamine on tal ideaalselt käpas.

Katie näitas üles suurt julgust, kui ta tassist suutäie kütust võttis ja selle leegitseva tõrviku pihta sülitas.

