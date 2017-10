Kit Harington: mul on hea meel, et «Troonide mäng» otsa saab

30-aastane näitleja on Jon Snow'd kehastanud alates 2011. aastast ning ta usub, et aasta 2019 on õige aeg sellega lõpetada, vahendab Digital Spy.

«See saab olema vabastav. Juba mõte tervest vabast aastast. Sa oled ju võtetel kuus kuud, kuid selle aja peale on paljud projektid, milles sa väga osaleda tahaksid, juba tööga alustanud. Sa ei saa paljusid asju teha. Ootan väga seda, mil see sari lõpeb. Kaheksa aastat on piisavalt pikk aeg; ma ei tahaks, et see pikemalt kestaks. Mul on teisi ideid, millega tegeleda tahaksin,» sõnas Kit.