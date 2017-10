Uudistesaadet «Aktuaalne kaamera» ootab ees ridade vähendamine?

ERRi teleuudiste juht Liisu Lass kommenteerib saabunud vihjet: «Kõik saated, ka uudistesaated muutuvad pidevalt. Peale selle, et iga päev on saates unikaalne, tuleb kaasas käia ka vormiliste ja sisuliste uuendustega. Aasta alguses muutsime kardinaalselt saate välist külge – uus stuudio, tehnika ja muu, mida meie vaatajad väga hindavad. Arutasime täna ankrutega nende rolli tugevdamist saates, sest nemad on vaataja jaoks saate kõige olulisem osa. Vastab tõele, et õhtuste ankrute rivistus võib muutuda, aga sellest on veel vara rääkida. Kedagi koondatud ei ole.»