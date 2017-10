Ei olegi venelane: kas teadsid, millist päritolu on suurima häältesaagi saanud Mihhail Kõlvart?

Mihhail Kõlvart käis 2016. aastal külas Vikerraadios, kus ta rääkis oma päritolust. Ta on ema poolt Hiina juurtega korealane ja isa poolt eestlane. Sündinud Kasahstanis, tuli ta kolmeaastasena koos vanematega Eestisse. Korealastel on kombeks elada seal, kus pereisa end hästi ja koduselt tunneb. Ka teised korea tavad ja tseremooniad on Mihhaili tänases elus igati au sees. Lapse esimene sünnipäev ja ema 60. sünnipäev on uskumuste kohaselt ääretult tähtsad sündmused, mida tähistatakse mitmete spetsiaalsete rituaalidega. Oma suureks eeskujuks peab Mihhail kindlasti ema.

«Ma olen venekeelne eestlane, Korea juurtega, Kasahstanist pärit. Ma tegelesin aastaid spordiga ja kunagi ei tekkinud küsimust, mis rahvusest ma olen, sest iga sportlane teab, et kõige rõõmsam hetk on see, kui seisad poodiumil ja mängitakse sinu riigi hümni,» rääkis Kõlvart ja lisas: «Ja loomulikult Eesti hümni.»

Mentaalsus on Kõlvartil korealase oma. «Korealasena tunnen end siis, kui söön Korea toitu,» naljatab poliitik ja sõnab: «Kui rääkida tõsiselt, siis jah, see on teine mentaalsus, teine kultuur ja teistmoodi inimsuhted - need on minu jaoks südamelähedased.»

Korea peredes on palju sugulasi nende suhete väljaehitamine toimub teistmoodi: «Ida kultuuris on traditsioonide säilitamine tähtsam kui Euroopa kultuuris ja lugupidamine oma vanemate vastu. Korea kultuuris on tähtsad peod, mis on traditsioonilised - neid on kaks: siis kui laps saab 1-aastaseks ja kui inimene tähistab 60. sünnipäeva.»

Kõlvart räägib, et lapse 1. sünnipäeval peab olema kaetud söögilaud ja traditsiooni järgi kaetakse ka eraldi laud, kuhu on pandud esemed nagu riisi, raha ja midagi muud - see, mida laps laualt valib, sellest sõltub tema tulevik. «Riis on väga hea valik, see tähendab tervist ja heaolu,» räägib Kõlvart.

Vanemate 60 sünnipäeva puhul on laste kohustus korraldada vanematele pidu - see näitab laste lugupidamist. «Selline on seos põlvkondade vahel.»

Mihhaili ema on kadunud Liidia Kõlvart, keda eestimaal teatati. Ta oli Hiina juurtega koeralanna, elas Kashastanis. «Kui Korea oli okupeeritud Jaapani poolt, hakkasid paljud korealased kolima Kaug-Idasse. Stalini ajal, aastal 1937 küüditati korealasi Kashastani ja Usbekistani. Eestlastele on see tuttav lugu. Minu ema vanemad küüditati Kashastani ja ema sündis seal,» paljastab Mihhail, kuidas tema ema Kashastani elama sattus. «Ta õppis Moskva ülikoolis, kus õppis ka minu isa. Nad abiellusid ja kolm esimest aastat elasid Kashastanis ja siis kolid eestisse, » lisab Kõlvart ja räägib, et tema Eesti päritolu isa on elus ja elab temaga. «Koreas elavad vanemad lastega koos.»

2014. aastal suri 73-aastasena Mihhaili ema Liidia Kõlvart. Selleaastastel kohalikel omavalimistel tegi Mihhail Kõlvart supertulemuse, saades 24 668 häält ja jätkab Tallinna abilinnapeana.