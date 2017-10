Eesti youtuberid koos Ariadne ja Reketiga vallutavad Pärnu!

Kaspar Kolgi sõnul sündis üritustesarja kontseptsioon väga paljude inimeste mõttepõrgatuste tulemusena.

«Pall läks veerema, kui Pärnu Linnaorkestri juhataja Krista Kingo pöördus meie poole mõttega korraldada Pärnu Kontserdimajas midagi erakordset. Arutelude käigus sündis projekt, mis toob noored muusikale lähemale, ning esimesel kontserdil on fookuses kaks täiesti vastanduvat muusikastiili – räpp ja orkestrimuusika,» tutvustas Kolk.

Lisaks muusikale tegeleb Kaspar ka videoblogindusega ning on Eesti youtuberite kommuuni üks liikmetest. Tema sõnul aitab ka videote tegemine ning nende jagamine tekitada noortes huvi muusika vastu.

Eesti Youtuberid / Erakogu

«Kuna youtuberite jälgimine on noorte seas äärmiselt populaarne, siis on ka videote tegemine hea viis tuua muusika noortele lähemale ning näidata neile selle maailma erinevaid tahke ja põnevaid kaadreid telgitagustest,» tõdes Kolk, kelle sõnul on tänapäeva noored pigem avatud mõttelaadiga ning otsivad pidevalt midagi uut ja huvitavat.

Dirigent Sasha Mäkilä sõnul on klassikalise orkestrimuusikaga noorteni oluliselt keerulisem jõuda, sest noorte kõnetamine nõuab suurt pingutust. «Kõige keerulisem on just nende noortega, kes ei mängi muusikalist instrumenti – neile on klassika näol tegu pigem filmimuusikaga,» kommenteeris Mäkilä.

Pärnu Kontserdimajas tuleb Soome dirigendi Sasha Mäkilä juhatamisel esitamisele äärmiselt mitmekülgne repertuaar, mille ampluaa on klassikalistest teostest räpini. Kapa suurkontserti tulevad toetama ka Eesti YouTuberid, kellega on kõikidel külastajatel võimalik pärast kontserti kohtuda.