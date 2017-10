USA kool keelas «nigger» sõna tõttu kirjanik Harper Lee romaani «Tappa laulurästast»

Kool selgitas, et varem oli see raamat kaheksanda klassi kohustusliku kirjanduse lugemisvara seas, kuid kuna suur osa õpilastest tundis seda lugedes end ebamugavalt, siis eemaldati see raamat õppeprogrammist, edastab The Guardian.

Harper Lee (1926- 2016) / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Bloxi koolinõukogu liige Kenny Holloway selgitas, et lisaks lastele ei meeldi see romaan ka paljudele vanematele.

«Selles raamatus on tänapäeva mittesobivat keelekasutust. Me ei pea selle romaani abil õpilastele rassismi selgitama, selleks on teisi raamatuid. Me siiski ei eemalda nimetatud romaani kooli raamatukogust, kuid see ei ole enam õppeprogrammis. Kaheksanda klassi õpilased saavad oma lugemisvarasse mõne teise raamatu,» teatas Holloway.

Harper Lee romaan «Tappa laulurästast» / PATRICIA WALL/NYT/Scanpix

Ta selgitas, et raamatus on korduvalt kasutatud sõna «nigger» (neeger), mis on rassistlik ja nahavärvi halvustav.

«Meie õpilased ei pea lugema N-sõna ega seda ka kasutama. Seega eemaldame romaani «Tappa laulurästast» õppeprogrammist,» teatas kool meediale.

Pulitzeri auhinna saanud 1960. aasta romaanis käsitleb Harper Lee rassismiteemat väikeses Alabama osariigi linnas. Romaani tegevus hargneb pärast juhtumit, milles tumedanahaline mees väidetavalt vägistas valgenahalise naise.

Lee raamatut on tõlgitud paljudesse keeltesse ja seda on müüdud rohkem kui 40 miljonit eskemplari. 1962. aastal valmis raamatu põhjal film, mille peaosas on Gregory Peck. Linateos sai kolm Oscarit.

Kaader filmist «Tappa laulurästast». Pildil Gregory Peck / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Kaader filmist «Tappa laulurästast». Pildil Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford ja John Megna / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Kaader filmist «Tappa laulurästast», keskel Gregory Peck / General/Scanpix

Meedia teatel on tegemist tsensuuriga, sest nimetatud romaan ei ole rassistlik, vaid näitab, et hoolimata nahavärvist on kõigil õigus sotsiaalsele kaitsele ja haridusele.

Varem eemaldas Harper Lee romaani üks Virginias asuv kool, kuna ka seal arvati, et sõna «nigger» on liig, mis liig.

Harper Lee suri möödunud aastal 89-aastasena. 2016. aastal ilmus Leel romaan «Go Set a Watchman», mille tegevus toimub romaani «Tappa laulurästast» tegevuse järgselt.