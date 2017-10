Taavi Rõivas: skandaal õpetas, et mul on maailma kõige parem naine

Rõivas sõnas, et viimaste päevade skandaal on talle õpetanud, et tal on maailma kõige parem naine, vahendab Postimees. Kas skandaal ka vaibub, sõltub tema sõnul meediast.

Keskerakonna võit on Rõivase sõnul midagi, millega kõik on ära harjunud, kuid ta avaldas ühtlasi lootust, et Reformierakonna tulemus on selline, mis võimaldab muutust Tallinnas.

«Praegu veel on positiivne lootus õhus, et Tallinnas on võimalik positiivseid muutusi ellu kutsuda,» sõnas ta.