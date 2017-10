Harvey Weinsteini endine töötaja: ta rebis mult riided, vägistas mind ja ütles vaid: «Kasi välja!»

Täna viiekümnendates eluaastates Sarah Smith (nimi muudetud) rääkis väljaandele The Mail on Sunday, et ta suutis alles eelmisel nädalal traumast abikaasale rääkida.

«Ma olin täiesti löödud ja tundsin suurt häbi ning olin kindel, et keegi ei usu mind,» ütles naine. «Tal oli väga palju tutvusi kõrgetel kohtadel, ta oli mõjuvõimas ja tähtis - mina olin eikeegi.»

Sarah oli Miramaxi heaks töötanud kolm aastat, kui firma luksuskorteris Lääne-Londonis leidis 1992. aastal õudne seksuaalrünnak.

Kleenuke Sarah oli juba harjunud turske Weinsteni kiusamistega, millega mees teda sageli hirmutas.

«Olin kontoris üksi, kui ta sinna saabus. Harvey läks keldrisse, kus asus USA töötajate jaoks mõeldud külalistetuba, ja ta hüüdis mu nime. Läksin alla ja ta seisis seal ihualasti. Püüdsin taganeda,» meenutas Sarah.

«Ta haaras minust kinni - ta oli väga suur ja jõuline. Ta lihtsalt rebis mult riided ja tõukas mind pikali. Siis hakkasin karjuma: «Ei! Lõpeta ära!» ning üritasin teda eemale lükata. Kuid ta surus end mu peale,» kirjeldas naine. «Kõige selgemalt mäletan oma mõtet, et pean jätkama «Ei!» karjumist. Ma olin väga teadlik sellest, et kui naine ütleb ei, siis see tähendab ei. See oli ainus mõte, mis mul peas keerles: «Ei, ei, ei, ei!» See sai üsna kiiresti läbi ja ta ütles lihtsalt: «Kasi välja!» Mäletan, kuidas tol ööl külma ja sombuse ilmaga koju kõndisin. Tundsin tohutut piinlikkust. Ma ei rääkinud sellest kellelegi.»

«Õnneks me elame nüüd selgemal ajal, kuid toona olin kindel, et keegi ei usuks mind,» lisas Sarah.

Sarah lisas, et isegi pärast kõiki neid aastaid ärkab ta mõnikord öösel karjudes üles.

«See juhtus viimati vaid paar nädalat tagasi. Sa arvad, et oled sellest üle saanud ja lähed eluga edasi, kuid see jääbki su igapäevaelu mõjutama,» sõnas Sarah. «Kui sellest hiljem perearstile rääkisin, ütles ta: «Mul on väga kahju.» Hiljem mõtlesin, et see pole õige ja saatsin kaebekirja. Sain kirja vastu, milles ta ütles, et ma «ei näinud väga muserdatud välja». Arvasin, et ma ei saagi sellest kellelegi rääkida, sest reaktsioon oleks alati täpselt selline.»

Sarah ei pöördunud ise The Mail on Sunday poole, vaid temaga võttis ühendust ajalehe reporter, kes otsis Miramaxi endiseid töötajaid.

«Ma ei ole sellest varem rääkinud, kuid olen rõõmus, et saan vestelda naisterahvaga. Ma ei taha, et mu kaks last sellest teada saaksid. Ma olen väga tänulik võimaluse eest pärast pikki aastaid oma lugu avalikustada,» ütles Sarah.