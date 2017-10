Mirtel Pohla sülitas konservatiivsele erakonnale tuld

Mirtel Pohla postitas Instagrami selfie, kus ta on jaoskonna valimiskabiinis oma häält andmas. "Parteidel, kes soovivad agressiivselt anda tuld, lõuga vms. ei ole tulevikus kohta," kirjutas Pohla esmalt oma pildi kommentaariumis ja lisas: "Ma soovin liikuda hoolivama ja üksteisega arvestava maailma suunas."

Nimelt on just EKRE valimisslogan "Anname tuld", millele tundub, et Pohla oma tekstis mõtles. Hiljem muutis naine pealkirja lühemaks ja soovitas kõikidel kindlasti valima minna.