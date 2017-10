Vahur Kersna esimese abielu lõhkunud Liina Kersna Rõivasest: ühel hetkel ei aita enam ka abikaasa käsi põlvel

Liina Kersna ütles Taavi Rõivase ahistamisskandaali kohta, et kõige tähtsam on kiiresti ja selgesõnaliselt valed ümber lükata, sest muidu ei aita enam ka abikaasa toetav käsi põlvel: «Seetõttu on kommunikatsioonis, aga eriti kriisikommunikatsioonis, erakordselt oluline võimalikult operatiivselt ja selgesõnaliselt valed väited ümber lükata. Vastasel juhul on vale end juba inimeste teadvusse tsementeerinud ning enam ei aita ka abikaasa toetav käsi põlvel.»

Kersna sõnul on meil võimatu öelda, mis selles loos on tõde ja mis vale: «Seda teavad kaks inimest, kuid välja näeb see kurb.»