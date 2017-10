Kuulus telestaar: Harvey Weinstein vägistas mind!

McGowan on üks prominentsemaid naisi, kes on Weinsteini vastu süüdistuse esitanud. Lisaks Ashley Juddile on anonüümseks soovida jäänud naisi, keda Weiinstein väidetavalt ahistas olnud ligi 30, vahendab The Guardian.

Harvey Weinstein / Uppa.co.uk/Scanpix

Näitlejanna saatis Amazoni juhile Twitteri-sõnumi kirjutades: «Ma andsin teie stuudiole teada, et HW vägistas mind. Rääkisin sellest ikka ja jälle. Ja mulle öeldi, et seda ei saa tõestada. Ma ütlesin, et mina olen tõestus.»

McGowan sõlmis Weinsteiniga kokkuleppemenetluse, kui naine oli 23-aastane ning ei saa seetõttu juhtunut detailselt kommenteerida.