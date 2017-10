Taavi Rõivas tunnistab flirti ja haamrit abielu kohal: kartsin, et kolmandat kuud ei tule

"Mul ei oleks probleemi tunnistada, kui ma oleks kedagi suudelnud. Eeskätt oleks mul häbi oma abikaasa ees, aga häbi on mul niikuinii nii naise kui laste ees," räägib Rõivas Postimehe otsestuudios ja lisab: "Ma olen valmis aksepteerima, et ta tundis end minu seltskonnas ebamugavalt. Ma palun sellepärast vabandust ja mul on häbi sellepärast."

"Tegelikult kui inimene on abielus, ei peaks ta üldse tantsuplatsil võib-olla võõrastega tantsima. Ma ei ole pühak. Kui see teeb kellelegi haiget ja ma saan sellest 2,5 nädalat hiljem teada, võtan ma seda piisavalt tõsiselt, et ma palun vabandust ja teen seda avalikult," sõnab Rõivas ja kinnitab, et suudlemist ei toimunud ning lisab: "Mul on väga mõistev abikaasa."

"On selge, et kogu see teema avalik lahkamine on väga ebaproprtsionaalne ja karistus kõigi minu pattude eest."

"Luisa oli šokis, minu peale vihane. Võite arvata, et ta ei olnud väga heas tujus. See tegi talle haiget ja see, et reaalselt käisimegi ööklubis. Jah, käisime ja tantsisime ja seal võis asi minna üle piiri. Ükski naine ei ole selle üle õnnelik. Ta on võib-olla isegi liiga mõistev," sõnab Taavi Rõivas ja ütleb, et kartis abielu lõhkemist.

Taavi ja Luisa Rõivas abiellusid 19. augustil.