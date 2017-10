Gwyneth Paltrow paljastas perverdi

Legendaarses David Lettermani saates avaldas näitlejanna 1998. aastal, et Weinstein tegi talle ebaeetilisi ettepanekuid siis, kui ta oli 22-aastane.

Harvey Weinstein p / Richard Shotwell/AP/Scanpix

26-aastasena Lettermanile avameelitsenud Paltrow andis vägagi ebameeldiva intervjuu sõnades, et Weinstein lähenes talle küllaltki ebameeldival viisil.

Gwyneth Paltrow. / Scanpix/Jordan Strauss/AP

Väidetavalt on ligi 30 naist tulnud päevavalgele avaldusega, et filmimogul on neid seksuaalselt ahistanud.