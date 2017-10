Rusikakaklus ööklubis, napsine Weekend ja Malaisia ahistamisskandaal: Taavi Rõivase värvikas peominevik

Värskele abielumehele Taavi Rõivasele on tehtud karm ahistamissüüdistus. Malaisia visiidil olnud äridelegatsioon läks pärast ametlikke üritusi (sh Taavi Rõivas) baari lõõgastuma, kaasa kutsuti ka Malaisias töötavaid eestlasi ja teisi, kellega visiidil tutvuti, peamiselt naisi. Vähemalt üks eestlasest naine sattus ka agressiivse seksuaalse ahistamise ohvriks, veel kaks naist kogesid peol soovimatuid lähenemiskatseid. See ei ole ainus skandaal, mis Taavi Rõivasel pärast väljas purjutamist esile on kerkinud: