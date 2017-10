Galerii: vaata, pilte Taavi Rõivase ja äridelegatsiooni skandaalsest reisist

Taavi Rõivas ärivisiidil Malaisias. / Riigikogu kantselei

«Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud,» teatas Rõivas.

Riigikogu asespiiker möönis, et kuigi eri poolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti.

