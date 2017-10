Galerii: kõik imelised Kuldnõela nominendid on teie ees!

Kuldnõelale olid nomineeritud Kadri Kruus, Marit Ilison ja Kristina Viirpalu, kes ka auhinna võitis!

Kristina Viirpalu on tuntust kogunud filigraansete käsitöötehnikate ja Haapsalu sallide aegumatule ilule kummardust tegeva disainiga. Kuldnõela galal toob disainer esitlusele peenete tikanditega kõrgmoe, mahedate toonidega kaetud naiselikkuse ja omaenda tõlgenduse Eesti rahvakunsti motiividest. Teine Kuldnõela nominent Marit Ilison rändab aga ringi laias moeilmas, poetades oma signatuurmustreid ja -värve tippajakirjade moeveergudele ning luksuspoodide valikusse. Moenädala avaõhtul jõuab lavale Ilisoni kristalltikanditest ja energiast pakatavate toonidega kaetud kollektsioon, mis põimib disaineri kultuurilise tausta, keskkonnasäästliku disaini ning kontseptuaalse kunstilise lähenemise. Kuldnõela kolmas nominent on nahakunstnik ja aksessuaaridisainer Kadri Kruus, kes peab oma suurimaks inspiratsiooniks just nahka, mis on tema sõnul ühtaegu nii vastuoluline kui ka hinnaline materjal. Disaineri värskeim kollektsioon liidab endas nii klassika kui ka põnevad värvimängud ning on pühendatud neile, kes aastaid tema loomingut ja nahakunsti toetanud on.

