Galerii: Teatris toimus vallatute vallaliste pidu

On ammu teada, et kõige vabamalt ja lõbusamalt oskavad pidutseda VALLALISED! Nii koondusid kõik, kel soov enda ellu vürtsi lisada, möödunud laupäeval klubisse Teater! 07.10 avati Teatri uksed Singles Party'le, mis enda alapealkirjaga "My Boyfriend is out of Tallinn" tekitas üle linna uudishimu juba nädalaid enne peo kättejõudmist! Põhjust õhinaks oli küllaga, sest öö, täis kirgi, tõi kohale majatäis kauneid, lõbusaid ja vallalisi! Piilu galeriid ja veendu ise!