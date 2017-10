Brad Pitt ähvardas Weinsteinile «Missouri keretäie» kütta, kui kuulis tüdruksõbra ahistamisest

Paltrow on üks mitmest tosinast naisest, kes on Weinsteini süüdistanud seksuaalses väärkohtlemises. Näitlejanna rääkis New York Timesile, et filmimogul tegi talle hotellitoas soovimatuid lähenemiskatseid, kui ta oli 22-aastane. Vahejuhtum leidis aset 1995. aastal pärast seda, kui Weinstein palkas ta filmi «Emma» nimiossa ning lõppes sellega, et Weinstein pani käed näitlejanna külge ja kutsus teda massaaži tegema.

Paltrow käis toona Brad Pittiga ja kui mees ahistamisest kuulis, läks ta otsejoones Weinsteini juurde.

«Brad ähvardas Harveyt. Ta kargas talle otse näkku, torkas sõrmega rinda ja ähvardas: «Sa ei tee seda Gwynethile enam mitte kunagi!»,» rääkis allikas ajakirjale People.

Allika sõnul hoiatas Pitt, et vastasel juhul tuleb Weinsteinil tegeleda tagajärgedega, nimetades seda «Missouri keretäieks».

«Brad väljendas täiesti selgelt, et sellist asja ei tohi enam juhtuda, ja seda ei juhtunudki,» sõnas allikas.

Weinstein olevat Pittile alguses püüdnud end selgitada, kuid siis jäänud vait, kuulanud ja võtnud ähvarduse teadmiseks.

Allikas märkis, et Pitt polnud toona veel kuigi suur staar ja ta võttis Weinsteinile vastu hakates suure riski.