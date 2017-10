Robert Kõrvits proovis konnamürki: aga mis siis saab, kui mul süda seisma jääb?

Konna nimeks on phyllomedusa bicolo. Konn tõmmatakse jäsemeidpidi pingule, tema nahalt korjatakse mürgist eritis ja seejärel lastakse konn lahti. Väidetavalt ei tehta neile mürgi võtmisel liiga, kuigi internetis liigub ka videoid, kus on näha, et konnad seda tegevust kindlasti ei naudi.

Eestis viib kambo teraapiat läbi Jaya Shivani, endise nimega Katrin Silman. «Kambo on võimas tervendaja - puhastab nii füüsilist keha, energeetilist keha, kui toetab ka hingetasandil protsesse. Kamboga saab ravida diabeeti, vähki, artriiti,» räägib Jaya Shivani oma imeravimist.

Millega peab arvestama, kuidas see mürk mõjub?

«Sa pead olema valmis selleks, et kujuta ette, et sul on ebamugav ja korruta see kümne tuhandega,» kirjeldas Shivani kambo mürgi mõju Robertile. Tseremoonia ajaks peab eemaldama ülakehalt kogu üleliigse. Ka abielusõrmuse, sest üks osa kõrvalmõjudest on paiste minek ja tursumine. Üks kambot proovinud inimene oli pärast manustamist neli päeva paistes.

Enne seanssi küsis «Radar» kommentaari Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi toksikoloogia teadurilt Villem Aruojalt.

«See on küllaltki unikaalne mürk. See sisaldab suures koguses peptiide. Peptiide sisaldavad ka näiteks maomürgid, aga teistsuguseid. Tegelikult ei ole tuua head näidet, mille sarnane see mürk on,» ütles Aruoja. «Teine asi on see, et see mürk ei ole standardiseeritud. Tõenäoliselt, kui seda konna naha pealt võetakse, siis toime sõltub sellest, kus see konn elas, kui vana ta oli, mis soost ta oli jne,» lisas Aruoja.

«Seal on ained, mis mõjuvad alljärgnevalt: põhjustab kiiret vererõhu langust, süda hakkab taguma. Samuti oksendamist, piltlikult öeldes võib põhi alt ära minna ja on suurepärane võimalus sappi oksendada selle käigus,» loetles Aruoja üles mürgi võimaliku mõju tervisele.

«Ma ei soovita seda teha. Ma soovitaks vältida asju, mis on ohtlikud, aga samas ei ole teada, et nad oleks vajalikud või kasulikud," ütles Aruoja, et Roberti asemel ta mürki omal nahal katsetama ei hakkaks.

Ajakirjandusliku eksperimendi käigus otsustas Kõrvits siiski kambo teraapiat proovida, et aru saada - miks kambo on tõusev trend mitteteadusliku meditsiini fännide seas.

Tseremooniameister Shivani võttis kuivatatud salvei, pani otsast suitsema ja kasutas suitsu püstkoja õhu puhastamiseks. Seejärel pöördus Jaya konnavaimu poole. «Kutsun kambo vaimu. Palun sind, et sa tuleksid ja lubaksid oma valgusel ja armastusel paista siia selle ringi peale,» tegi Jaya sissejuhatuse tseremooniale. Ruumis levis kuivatatud salvei suitsutamise lõhn, segatuna erinevate ürtide aroomidega. Enne seanssi pidi Kõrvits ära jooma mitu liitrit vett, et kehal oleks, mida väljutada. Viimati tohtis süüa kaheksa tundi varem.

Robert Kõrvits 23 minutit pärast mürgi manustamist / Radar

Shivani kõrvetas Kõrvitsale viirukiga käe peale täpid, mis lõhkusid naha ja mille kaudu hakkas kambo mürk mõne hetke pärast kehasse imenduma.