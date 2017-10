Harvey Weinsteini süüdistatakse Itaalia näitlejanna vägistamises ning Jolie ja Paltrow' ahistamises

Täna väitsid kolm naist, et Weinstein vägistas neid. Itaalia staar Asia Argento rääkis väljaandele The New Yorker, et Weinstein vägistas teda 1997. aastal Miramaxi peol hotellis. Argento väitel viis mees ta tühja tuppa ja palus endale massaaži teha. Argento tegi seda vastu tahtmist ja poole pealt hakkas Weinstein talle oraalseksi tegema, ehkki naine nõudis korduvalt, et ta järele jätaks. Artikli väitel süüdistavad meest vägistamises ka näitlejanna Lucia Evans ja veel üks anonüümseks jääda sooviv naine.

Oma kogemustest tuntud filmiprodutsendiga astusid avalikkuse ette ka maailmakuulsad näitlejad Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow.

Jolie oli filmimas Weinsteini linateost «Playing By Heart», kui mees talle hotellitoas soovimatu lähenemiskatse tegi.

«Mul oli nooruses Harvey Weinsteiniga halb kogemus ja selle tulemusena otsustasin temaga enam mitte kunagi koostööd teha ning hoiatada teisi, kes seda tegid,» rääkis Jolie New York Timesile. «Selline käitumine naiste suhtes on mistahes elualal või riigis vastuvõetamatu.»

Paltrow ütles, et mees, kes pani aluse ta karjäärile, ahistas teda Beverly Hillsi hotellis, kui ta oli 22-aastane. Kui Paltrow rääkis ahistamisest oma toonasele poiss-sõbrale Brad Pittile, olevat Pitt Weinsteini juurde läinud ja oma pahameelt väljendanud. Vastuhakk olevat näitlejannale aga peaaegu maksnud suure filmirolli.

Rosanna Arquette ja Mira Sorvino rääkisid samuti, et mõjukas Hollywoodi produtsent surus end neile peale, kuid nad suutsid teda tõrjuda. Naised ütlevad aga, et varsti pärast seda hakkas neil karjääris halvasti minema.

Modell Ambra Battilana süüdistas Weinsteini 2015. aastal enda käperdamises, mille tõestuseks avaldas ta helistalvestuse, millelt on kuulda, kuidas mees vabandas ja üritas siis tervelt kaks minutit veenda naist endaga hotellituppa tulema.

Weinsteini väidetav kaksikelu tuli avalikuks 5. oktoobril, kui The New York Times avaldas artikli sellest, kuidas produtsent on aastate jooksul seksuaalselt ahistanud mitmeid naisi. The New Yorker kirjutas 10. oktoobril, et süüdistuste kohaselt on Weinstein seksuaalselt rünnanud 13 naist, kellest kolme ta vägistas.

Weinsteini advokaadid eitavad kõiki süüdistusi.