Seksiekspert Epp Kärsin annab nõu, mitu korda tuleks õnnelikus suhtes seksida

«Seitsmesed» uurisid, kuidas soovitab Kärsin hoida suhet värskena.

«Peaks algama sellest, et võetakse aeg maha. Ja mitte nii, et reede õhtul, kui lapsed on magama pandud, vaid lapsed tuleb kodust ära saata või ise minna kuskile spaasse või hotelli,» sõnas Kärsin. «Eestis on siseturism viimasel kahel aastal kasvanud metsikult. Tuleb lihtsalt olla ja uuesti avastada selles mehes või naises see, mis oli siis, kui nad kokku said.»

Kärsin sõnas, et seksida võib loomulikult iga päev, aga kui sa ei ole kohal, siis sa ei naudi seda.

«Pead olema hinge tasandil, tulema peast südame tasandile. Kui me muudame ja puudutame partnerit nii, et me ise naudime seda, siis see vahekord võib olla seal 30 sekundit või pool tundi, aga kui sa oled ise kohal, siis sa koged ka rohkem. Tuleb sealt eluratta möllust maha saada.»

«Need paarid, kes on võtnud selle nädalavahetuse ja see on traditsiooniks saanud ning nad vähemalt kord kuus käivad kahekesi väljas, siis see suhe on õide puhkenud.»

Kärsini sõnul pole voodijagamises tähtis kvantiteet, vaid kvaliteet.

«See ei ole, et nädalas üks, kaks või kolm korda. Kvaliteet on kordades olulisem kui sagedus,» lisas ta.