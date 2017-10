Eesti alternatiivravi fännidel uus lemmik lööb päevadeks põhja alt!

Eestis viib kambo teraapiat läbi Jaya Shivani, endisise nimega Katrin Silman. «Sa pead olema valmis selleks, et kujuta ette, et sul on ebamugav ja korruta see kümne tuhandega,» kirjeldab Jaya kambo mürgi mõju Robertile. Tseremoonia ajaks peab eemaldama ülakehalt kogu üleliigse. Ka abielusõrmuse, sest üks osa kõrvalmõjudest on paiste minek. Robert suhtles ka teiste eestlastega, kes varasemalt konnmürki proovinud ning selgus, et kaks testijat olid suisa neli päeva väga-väga paistes.

Mürgi mõjul hakkab Kõrvitsal kohutavalt halb ja ta hakkab oksele, lisaks lööb kõhu lahti. «See on normaalne, kambos ei ole tabusid,» ütleb Jaya.

Milline näeb välja kambo tseremoonia, kuidas mürk mõjub ja mida arvab mürgist diplomeeritud toksikoloog, seda näeb täna õhtul kell 20.00 Kanal 2s, saates Radar.