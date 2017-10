Naine väidab, et kui sul on köögis see asi, oled vaene

Populaarse pereportaali Mumsnet kasutaja DonutCone avalikustas, et tema snoobist õde on leidnud küsimusele lihtsa vastuse - vaesust saab mõõta sellega, kas su kodus on... konserviavaja!

«Mu õde ütleb, et ta pole aastaid ostnud konservi, millel poleks avamisrõngast. Tema köögis ei ole konserviavajat ja ta on täiesti kindel, et ainult vaesed inimesed ostavad avamisrõngata konserve. Ta ei ostaks iialgi tavalist konservi,» kirjeldas Mumsneti kasutaja oma õe avastust. «Ta ütles, et ainult säästumarketi saast nõuab avajat: «Sul on asjad ikka päris kehvasti läinud, kui sa ei saa endale lubada korralikke ube!»»

Nii mõnedki kasutajad nägid aga selles teoorias vigu. Nimelt müüvad paljud kallimad kaubamärgid oma tooteid tavalistes konservipurkides, samas kui odavamate poodide nagu Lidl tooted on käsitsi avatavates purkides.

«Meie toidupangas vaadatakse alati, et välja jagatavatesse pakkidesse satuks ka avamisrõngaga konserve, sest mõnedel inimestel - näiteks tänaval elavatel kodututel - ei ole konserviavajat,» lisas üks kasutaja.