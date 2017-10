Donald Trumpi eksnaine Ivana Trump tembeldas end «esileediks»: Melania kindlasti vihkab Washingtonis elamist

Ivana paljastas saates «Good Morning America», et tal on presidendi Valge Maja telefoninumber, kuid ta ei kasuta seda.

«Ma ei taha talle sinna helistada, sest seal on Melania ja ma ei taha mingit armukadedust või midagi sellist tekitada,» rääkis Ivana ja lisas: «Sest ma olen Trumpi esimene naine, okei? Mina olen tegelikult esileedi.»

«Ma usun, et Washingtonis elamine on Melania jaoks kohutav. Parem olgu seal tema kui mina. Mina küll vihkaks Washingtoni,» lisas Ivana, et Melania tiitlit ta ei kadesta.

Melania andis Ivana sõnavõtule oma esindaja vahendusel üllatavalt terava vastulöögi: «Proua Trump on Valge Maja Barroni ja presidendi jaoks tõeliseks koduks muutnud. Ta armastab Washingtonis elamist ja talle teeb USA esileedi tiitel suurt au. Ta plaanib seda tiitlit ja rolli kasutada laste aitamiseks, mitte raamatute müümiseks. Sellel eksnaise tehtud avaldusel pole ilmselgelt mingit põhja. Kahjuks on see vaid tähelepanuotsimine ja omakasupüüdlik müra.»

President Donald J. Trump ja Melania Trump / Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Donald Trump ja Ivana Trump 1997. aasta septembris / MIKE BLAKE / Reuters / Scanpix

Ivana ja Ivanka Trump / Scanpix

Ivana Trump 2016 aasta mais / Michael Zorn/AP/Scanpix

Ivana Trump tänavu septembris / Cindy Ord/AFP/Scanpix