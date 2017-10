Narva elanikud kuulsid ETV küsitluses presidendi nime esimest korda: mis see veel on?

Eestlased enamasti kiitsid meie riigijuhti, kuid Narva venelaste suhtumine oli teistsugune. Päris mitmed inimesed ei paistnud presidenti üldse tundvat ja vastasid ajakirjanikule: «Mis see veel on? President? Hahahaa!»

Seda, et venekeelsed elanikud tema olemasulust teadlikud polnud, pani tähele ka Kaljulaid, kes on Narvas kohal käinud ja inimestega suhelnud. «Järelikult tuleb ise veel rohkem füüsiliselt kohal olla,» märkis Kaljulaid ja kinnitas, et ta tahab seda teha.