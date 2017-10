Põhja-Tallinna räppar sattus avariisse: auto läheb mahakandmisele

Kuigi Kenneth pääses vigastuteta, läheb auto mahakandmisele vahendab Õhtuleht.

Kenneth Rüütli on Eesti räppar, muusikaprodutsent, videograaf ja ansambli Põhja-Tallinn liige, kes 2014. aastal hakkas koostööd tegema ka staarisaate kasvandiku Artjom Savitskiga – koos avaldati muusikavideo loole «Valin ise oma tee», mille juures Kenneth oli video ja loo räpisõnade autor. Andekas mees on koostööd teinud ka klubikuninganna Merlyn Uuskülaga, räppari Metsakutsuga ning olnud ansambli State of Zoe laulja Anneliis Kitse loo «Kristallid» muusika autor.