Video: ameeriklased nägid Stephen Kingile inspiratsiooni andnud hotellis kummitusi

Kingi romaani põhineb 1980. aastal valminud film «The Shining» (Hiilgus), mille ühes stseenis on näha kahe tüdruku kummitust, kes ilmuvad hotelli koridori, ehmatades Danny nimelist üleloomulike võimetega poissi, edastab Huffington Post.

Kaader filmist «Hiilgus» / Kuvatõmmis/Youtube

Selles hotellis ööbinud paari John Mauslingi ja Jessica Martinez-Mauslingi teatel jäädvustasid nad hotellis sisekujundust ja pärast piltide vaatamist leidsid, et ühel nende fotol on trepil näha kahte tüdrukut, keda tegelikult ei olnud. Üks tüdrukutest on ülemisel trepil ja teine alumisel trepil.

Ameeriklaste tehtud foto, millel väidetavalt on kahe tüdruku kummitused / Kuvatõmmis/Youtube

Paari teatel ei olnud nende hotellis viibimise ajal seal ühtegi tüdrukut, rääkimata kahest tüdrukust. Nad kontakteerusid inimestega, kes olid samuti selles hotellis, kuid ka nemad ei mäletanud, et oleks ühtegi tüdrukut olnud.

Ameeriklaste tehtud foto, millel on väidetavalt kahe tüdruku kummitused / Kuvatõmmis/Youtube

Pildil on selgelt näha istumas kahte poissi. Rahvas oli hotelli trepi vahekäiku kogunenud, et minna üheskoos õhtusele sündmusele.

«Arvasime alguses, et me lihtsalt ei märganud tüdrukuid, kuid küsitlesime lisaks teistele külastajatele ka oma lapsi ja sõpru, kuid ka nemad ei märganud tüdrukuid. Kui me hotellist fotosid tegime, siis trepil oli pikkade blondide juustega naine ja üks mees istus trepil, kuid mitte tüdrukuid,» teatas paar meediale.

Nad panid hotellifotod ka sotsiaalmeediasse küsides, et kas tõesti selles hotellis on midagi paranormaalset.

USAFöderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise agendi Ben Hanseni, kes nüüd teeb saadet «Syfy’s Fact or Faked: Paranormal Flies» teatel võib selle pildi puhul tegemist olla parima paranormaalset nähtust tõendava fotoga, seda muidugi juhul kui tegemist ei ole töödeldud fotoga.

1909. aastal avatud Colorado Stanley hotell on alates filmist «The Shining» (Hiilgus) olnud turistide seas populaarne. Aastakümnete jooksul on tulnud nii mõnigi teade külastajatelet, et nad on näinud seal kummitusi.

Colorado Stanley hotell / wikipedia.org

Stanley hotelli sisevaade / wikipedia.org

Kirjanik Stephen King on öelnud mitmes intervjuus, et see hotell on nagu loodud kummituslugude tekkeks.

Colorado Estes Parki Stanley hotell / wikipedia.org.

Colorado Stanley hotellis väidetavalt nähtud kummitus / Kuvatõmmis/Youtube

Filmis «Hiilgus» läheb kirjanik Jack Torrance, keda kehastab Jack Nicholson, Colorado Kaljumägedes asuvasse hotelli, et seal vaikuses ja rahus uue romaani jaoks materjali koguda. Temaga koos saabuvad sinna ta naine Wendy Torrance’i (Shelley Duvall) ja üleloomulike võimetega poeg Danny (Danny Lloyd).

Danny tunneb, et selles majas on toimunud halbu asju ja selles on palju kurjust. Hotelli koka Dick Hallorani (Scatman Crothers) abil saab kirjanik teada, et vaimud ajasid hotelli endise majahoidja hulluks, ta tappis oma naise, kaks tütart ja lõpuks enda. Jacki vaimne tervis hakkab üles ütlema ja kummitustehirmu tõttu peab ta jahti oma naisele ja pojale, et neid tappa.