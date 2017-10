Angelina Jolie pakkus end inimsöödaks, et tabada Uganda «sõjajumal» Joseph Kony

Prantsuse uuriva meedialeheküljeni Mediapart jõudis 40 000 ICC dokumenti, mille kohaselt oli ÜRO heatahte saadik Jolie nõus aitama tabada Konyt, kes seni on leidmata.

Joseph Kony umbes kümme aastat tagasi tehtud fotol / AFRICA24 MEDIA/REUTERS/Scanpix

Jolie tegi ICCle ettepaneku, et ta kutsub «sõjajumal» Kony õhtusöögile, kus USA eriüksuslased ja ICC esindajad saavad ta arreteerida.

Angelina Jolie / Luiz Rampelotto/Luiz Rampelotto/Sipa USA/Scanpix

ICC juhtivprokuröri Moreno Ocampo arvates oli Jolie plaan suurepärane ja teostatav.

«Angelina Jolie sobib selleks ideaalselt. Tal on olnud vastavaid rolle ja ta oskab ohuolukorras õigesti käituda. Parem oleks, kui Jolie mees Brad Pitt igaks juhuks ka sellel osaleks,» teatas Ocampo.

Brad Pitt /XK xNarax xFuturexImage / Kento Nara/imago/Future Image/Scanpix

Ocampo tahtis, et Jolie ja Pitt läheksid koos USA sõjaväe eriüksusega Kesk-Aafrika Vabariiki, kus Kony end peitis.

ICC esindaja arvates olid Jolie ja Pitt piisavalt suured staarid, et Kony ta peidupaigast välja meelitada ja ta saaks arreteerida.

Kony tabamise eest on seni kehtiv viie miljoni dollari suurune tasu ja ta tahetakse viia ICC ette. USA luure andmetel võib Kony liikuda Kesk-Aafrika Vabariigi, Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel.

Prantsuse allika teatel saatis Ocampo Joliele e-kirja: «Sind saadaks ja kaitseks USA eriüksus, kas Brad saab minna koos sinuga?»

Jolie vastas:«Brad on selle ideega nõus ja toetab mind. Logistika suhtes tuleb veel nõu pidada. Tervitades, Angelina Jolie».

«USA eriüksus on tasemel ja nad on valmis Kony kinni võtma, kuid koos teiega on nad veelgi agaramad ja nad saavad kindlasti hakkama,» lisas Ocampo.

See plaan ei saanud 2012. aastal teoks, kuid ICC ei ole seda siiski täiesti kõrvale lükanud.

E-kirjades ilmnes, et Moreno Ocampol oli nõrkus Hollywoodi staaride ja spioonifilmide vastu, kuid kui asi läks elluviimiseni, siis hüppas ta alt.

Ta olevat hiljem saatnud Joliele ahistavaid e-kirju, mille tõttu staar oma e-posti aadressi muutis.

Angelina Jolie / Andy Kropa/AP/Scanpix

ICC ja Jolie ei ole nimetatud juhtumit kommenteerinud.

Joseph Kony (sündinud 1961 Odekis, Ugandas) on Uganda sektantliku geriljarühmituse Issanda Vastupanuarmee juht.

Joseph Kony 2006. aasta fotol / STR/AP/Scanpix

Kony on kuulutanud ennast jumala esindajaks ja meediumiks, vahendades Püha Vaimu, kes Issanda Vastupanuarmee uskumuste kohaselt avaldub paljudes vormides.

Rühmituse eesmärk on rajada teokraatlik riik, mis põhineb Kümnel käsul ja kohalikel hõimutraditsioonidel.

Kony korraldusel on Issanda Vastupanuarmee röövinud tuhandeid lapsi, kes on muudetud seksiorjadeks ja lapssõduriteks.

1986. aastast siiani on Issanada vastupanuarmee ridu täiendanud vähemalt 66 000 last ning kaks miljonit inimest on olnud sunnitud kodudest lahkuma.

2005. aastal mõisteti Kony sõjakuritegudes süüdi Hollandis Haagis asuvas Rahvusvahelises Kriminaalkohtus, kuid siiani on ta kinnivõtmist vältinud. Issanda Vastupanuarmee tegutseb Ugandas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja Sudaanis.

Konyl on väidetavalt 88 naist ja lisanaist, kellega tal on vähemalt 42 last.