Uus lindiskandaal? Kuula, kuidas Kalle Klandorf Taavi Aasa kabinetis sõimab Priit Kutserit

«Sa kuradi eit, mölised siin ausõna,» karjub Kuuuurija lehel avaldunud lindistuse klipis Klandorf Priit Kutserile. «Kuidas sa räägid. Ise oled abilinnapea,» küsib Kutser vastu.

«Täpselt nii sinusugusega räägingi,» vastab Klandorf, kes Taavi Aasa kabinetis Kutserile peapesu teeb.

Katrin Lust / TV3

Lugu kütab kirgi nii meedias kui ka sotsiaalmeedias. Lust kommenteerib loo vaaldumist nõnda: «Enne valimisi kisub ikka eriti kuumaks. Päevavalgele ujub igasugu kraami. Veel reedel saabusid mulle salaja tehtud lindistused Tallinna Linnavalitsuses Taavi Aasa kabinetis, kus tegevlinnapea Aas ja abilinnapea Kalle Klandorf kaotavad ühe kodaniku suhtes täielikult enesevalitsuse ja karjuvad üksteise võidu igasugu asju a la 'sa eit ära mölise siin'. Kuna poliitika on üks räpane mäng siis ma otsustasin need salajased salvestised homsesse saatesse panna, sest valijatel on õigus teada, mis siis toimub Tallinna Linnavalitsuse suletud uste taga.»

Lust kinnitab Facebookis, et Kutser andis talle lindistused täiesti tasuta.