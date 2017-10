Chrissy Teigen sünnitusjärgsest depressioonist: arvasin, et olen lihtsalt isekas s**pea!

John Legend ja Chrissy Teigen / Scanpix

Hiljuti antud intervjuus lausus laulja John Legendi naine ja 17-kuuse tütre Luna ema, et ei ole lõpetanud võitlust ja kindlasti tahab anda endale ja ta kallimale võimaluse ka teise lapse sünniks.

Ajakirjas InStyle novembrikuu kaaneloos räägib Chrissy väga realistlikust haigusest, mis võib tabada igat ema.

CHRISSY TEIGEN (kleit: Monique Lhuillier) / Scanpix

«Ma arvasin, et ma olen lihtsalt isekas ema,» ütles ta ajakirjale. Võisin veeta päeva lõpus diivanil, kardinad varjutamas päevavalgust enne kui mul diagnoositi sünnitusjärgne depressioon,» rääkis noor ema.

«See ei ole ainult vaimne teema. Olin kurb, kuna ei suutnud sundida end liigutama ja tegutsema.» Pärast kogemust «tõeliselt halbade päevadega» on naine saanud abi tänu terapeudi soovitustele. Küll aga peab Chrissy tegelema selle haigusega igapäevaselt, et mitte langeda depressiooni küüsi teise lapse sünni ajal. See, et paljud staarid on rääkinud enda vaimsest tervisest, aitab kindlasti paljusid naisi, kes elavad läbi lapse sünniga kaasnevaid võimalikke vaimseid probleeme.