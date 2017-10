Vandenõuteoreetikud veeretavad «kuuma kartulit»: järgmisel nädalal algab seitsme aasta pikkune põrgu

Kriitikute sõnul veeretavada vandenõuteoreetikud maailmalõputeemat nagu «kuuma kartulit ühest käest teise», üritades hoida inimkonda hirmu all, edastab The Sun.

Üks neist hädakuulutajatest on numeroloogist ennustaja David Meade, kes on veendunud, et järgmise nädala laupäeval, 21. oktoobril käivitub ülemaailmne katastroofide ahel, tuleb kümneid maavärinaid, tsunamisid, vulkaanipurskeid ja orkaane ning Põhja-Korea alustab tuumasõda.

Tsunami / Panther Media/Scanpix

Orkaan / Panther Media/Scanpix

Vulkaanipurse / Panther Media/Scanpix

Maavärin / Panther Media/Scanpix

Põhja-Korea liider Kim Jong-un vaatamas raketikatsetust / STR/AFP/Scanpix

Lisaks põrkab mõni aeg hiljem Maaga kokku meie süsteemi äärealadel liikuv planeet Nibiru ehk planeet X.

Planeet X ehk Nibiru / youtube.com

Meade’i teatel läks Nibiru septembris meie planeedist napilt mööda, kuid oht ei ole kuhugi kadunud. Maa sattus selle planeedi mõjuvälja ja selle kuu lõpupoole on oodata kataklüsmideahela käivitumist.

«Selle aasta oktoober on inimkonna jaoks kriitiline, sest algab seitsme aasta pikkune põrgu täis katastroofe, mille tõttu meie planeet tasapisi oma hävingule aina lähemale liigub,» teatas Meade koos oma mõttekaaslastega.

Maailmalõpp? / Panther Media/Scanpix

Ta lisas, et kataklüsmide algusajaks tuleks lugeda tegelikult 21. augustit, mil nägi USAs täielikku päikesevarjutust, kuid tegelik käivitumine on sel kuul.

«Maale saabub seitse aastat kestev põrgu looduskatastroofide näol ja siis varjutab planeet X Päikese, jättes meie planeedi valgusest ja soojusest ilma, tuues kokkupõrkega lõpu,» arvab vandenõuteoreetik.

Meade’i teatel on katastroofistsenaarium piiblis olemas ja kättesaadav kõigile, kes sellest huvitatud on.

USA kosmoseagentuur NASA ja teiste riikide kosmoseagentuurid peavad vandenõuteoreetikute maailmalõputeooriaga visa võitlust, teatades aegajalt nii meedias kui sotsiaalmeedias, et mingit kummalist planeeti X ei eksisteeri, sest muidu oleks astronoomid selle juba ammu avastanud.

NASA logo / TNS/Miami Herald/TNS/Sipa USA/Scanpix

Samuti on meie planeedi teatud piirkondades orkaanid, üleujutused ja maavärinad tavaline nähtus.

«Tänapäeval saab sotsiaalmeedias igaüks oma ideid avaldada ja reklaamida. Maailmalõpu teoreetikud ei ole erand, nad teevad Facebooki, Twitteri ja teiste sotsiaalmeedia kanalite kadu korralikku ajupesu. Paanika levitamisel ei ole mõtet, kuid nad ei mõista seda,» teatas NASA.

Viimase 2000 aasta jooksul on olnud tuhandeid maailmalõpu ennustajaid ja apokalüpsise kuulutajaid, kuid mitte kellegi ennustus ei ole seni paika pidanud. Sotsiaalpsühholoogide sõnul on maailmalõpuennustusi rohkem siis, kui ühiskonnas toimuvad suured pöörded ja inimesed otsivad, millele toetuda, kuna ei teata, mis saab edasi.