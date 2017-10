Anne Veski kannatas koduvägivalla all: ta andis ka kätele valu!

Anne Veski oli abielus Jaak Veskiga 1977–1981 aastal. Lauljatari sõnul Jaak kunstiinimene, kellega jagati ühiseid arusaamu. Aga nagu kunstiinimestel tihti, oli ka Jaagul probleeme alkoholiga. «Ta ei olnud üldse eeskujulik, see oli põhiline, mis meid lõpuks lahku viis, alkohol. Piiri ta ei osanud pidada ja andis kätele ka valu.» rääkis Anne karmist suhtest.

Jaagu ja Anne ühisest kooselust sündis tütar Kerli, kes tegutseb hetkel diplomaadina, vahendab Menu.



Kerli Veski / Mati Hiis / Õhtuleht

Anne on oma intervjuudes tunnistanud, et tütre kasvatasid üles hoopis vanavanemad, kellele ta on tagantjärgi suure tänu võlgu. Kuigi Kerlile tõi ema kaugetelt kontsertreisidelt värvilist nätsu ja ilusaid riideid, jäi tüdruku eas Kerlil puudu emotsionaalsest lähedusest emaga.

Anne teine abielu muusikamanagerist partneri Benno Beltšikoviga on on kestnud 36 aastat. Jätkuvalt õnne ja armastust!