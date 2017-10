Külmavärinaid tekitav video: kuula, kuidas kõlab Elisa Kolki ingellik hääl

Neiu, kelle muusikaline tähelend sai alguse aastal 2015 Eesti Laulu konkursilt lauluga «Super Love» jagab töö- ja eraelu muusikaprodutsendi ja laululooja Vahur Valgmaaga. 20-aastane Elis on jõudnud lühikese ajaga erinevatesse teleprojektidesse ning on ajutiselt ka televaatajaid rõõmustanud «Suvereporteri» ilmatüdrukuna.

Elisa jagab lummavat videot sotsiaalmeediakanalis Instagram, milles demonstreerib oma vokaalseid võimeid esitades enda versiooni The Chainsmokersi loost «Don´t let me down».





My everyday thing✌️ #singing #music A post shared by Elisa Kolk (@elisakolk) on Oct 2, 2017 at 4:33pm PDT